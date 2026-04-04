Ohne Licht und betrunken: 16-Jähriger flieht mit Moped vor Polizei und stürzt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) - Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat sich am frühen Samstagmorgen in Gräfenroda eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist dabei gestürzt.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer flüchtete in Gräfenroda vor der Polizei, stürzte im Wald und stand unter Alkoholeinfluss. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 1 Uhr wollten Beamte den Jugendlichen kontrollieren, da er ohne Licht unterwegs war. Statt anzuhalten, flüchtete er laut Angaben der Polizei in Richtung Frankenhain.

Die Flucht endete auf einem unbefestigten Waldweg, wo der Jugendliche zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, warum er die Anhaltezeichen ignoriert hatte: Das Moped war weder versichert noch verkehrssicher.

Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.