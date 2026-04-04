Ohne Licht und betrunken: 16-Jähriger flieht mit Moped vor Polizei und stürzt
Gräfenroda (Ilm-Kreis) - Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat sich am frühen Samstagmorgen in Gräfenroda eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist dabei gestürzt.
Gegen 1 Uhr wollten Beamte den Jugendlichen kontrollieren, da er ohne Licht unterwegs war. Statt anzuhalten, flüchtete er laut Angaben der Polizei in Richtung Frankenhain.
Die Flucht endete auf einem unbefestigten Waldweg, wo der Jugendliche zu Fall kam und sich leicht verletzte.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, warum er die Anhaltezeichen ignoriert hatte: Das Moped war weder versichert noch verkehrssicher.
Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille.
Nach der Blutentnahme wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa