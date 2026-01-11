Oma dreht durch und ersticht Ehemann (†83) in eigener Wohnung

Wipperfürth - Im Oberbergischen ist es am Wochenende zu einem brutalen Tötungsdelikt in der Wohnung eines älteren Ehepaars auf der Gladbacher Straße gekommen.

Die Polizei nahm die 75-Jährige direkt fest und hat inzwischen umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Den Angaben der Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge soll eine 75-Jährige am Freitag gegen 17 Uhr auf ihren Ehemann (83) losgegangen sein und diesen erstochen haben.

Demnach sei der Opa mit einer Schnittwunde im Oberkörper so stark verletzt worden, dass er trotz schneller Reanimierungen von Rettungskräften in der Wohnung starb.