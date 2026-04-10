Opel-Fahrer flüchtet im Drogenrausch vor Polizei: Knast!

Geringswalde - Diese Verfolgungsjagd endete im Knast! Ein Opel-Fahrer (42) flüchtete am Donnerstagabend vor der Polizei . Schlussendlich stellte sich der Mann den Beamten. Dabei kam heraus, dass er keinen Führerschein hatte und unter Drogen stand. Zudem lagen Haftbefehle vor - es ging direkt ins Gefängnis.

Die Polizei verfolgte am Donnerstagabend einen Opel-Fahrer (42). Der Mann flüchtete im Drogenrausch vor den Beamten. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Gegen 21.20 Uhr wollten die Beamten den Opel in der Mittweidaer Straße in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) kontrollieren - doch daraus wurde nichts.

"Als der Fahrzeugführer die Anhaltesignale der Polizisten wahrnahm, gab dieser Gas und flüchtete in der Folge über die Rochlitzer Straße auf die Dorfstraße (B 175) und weiter in Richtung Langenau", so eine Polizeisprecherin.

Die Beamten blieben dem Opel-Fahrer dicht auf den Fersen. In der Langenauer Straße (K 8294) verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, doch die wilde Fahrt ging weiter.



In einem Waldgebiet zwischen Geringswalde und Langenau endete die Verfolgung. Der 42-jährige Deutsche verlor wieder die Kontrolle, anschließend war das Auto nicht mehr fahrbereit.



Der Mann stieg daraufhin aus und stellte sich den Polizisten.