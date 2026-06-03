Opfer sollten Wertsachen in Topf vor die Tür stellen: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Freiberg/Niederwiesa - In Mittelsachsen wurden zwei Seniorinnen (94, 86) Opfer von falschen Polizisten. Die Betrüger erbeuteten von den Frauen Wertsachen und Schmuck.

In Mittelsachsen gaben sich Betrüger als Polizisten aus und erbeuteten Wertsachen und Bargeld. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden betagten Frauen aus Freiberg und Halbbrücke unabhängig voneinander am Dienstag von angeblichen Polizisten angerufen. Die Unbekannten behaupteten, es habe im Wohnumfeld Einbrüche gegeben. Die Taten seien von Banden verübt worden.

"Unter dem Vorwand, vorhandene Vermögenswerte schützen zu wollen, erkundigten sie sich nach Bargeldbeständen und Wertgegenständen in den Haushalten", berichtet ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Betrüger forderten ihre Opfer auf, Bargeld und Schmuck in einem Topf vor die Haustür zu stellen. Die Sachen sollten dann durch die Polizei geprüft werden. Die Seniorinnen kamen der Aufforderung nach.

"Anschließend holten die Unbekannten unbemerkt die abgelegten Wertsachen ab und verschwanden damit", so die Polizei.

Die Frauen hatten in den Töpfen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro deponiert. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Am heutigen Mittwoch wurden weitere versuchte Betrugsfälle bekannt. Auch in Niederwiesa und Flöha wollten Unbekannte, die sich als Polizeibeamte ausgaben, an das Ersparte von Angerufenen gelangen. Nach ersten Informationen soll in diesen Fällen aber kein Schaden entstanden sein.