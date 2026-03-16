Ordnerin bei Karnevalsumzug überrollt: So geht es ihr heute

Mönchengladbach - Knapp einen Monat nach dem schweren Unfall bei einem Karnevalsumzug in Mönchengladbach gibt es ein neues Update zum Zustand der schwerstverletzten Ordnerin (23).

Nach dem schweren Unfall wurde der Veilchendienstagszug in Mönchengladbach am 17. Februar vorübergehend gestoppt. © Michael Pollert/dpa

Wie die örtliche Polizei jetzt mitteilte, befindet sich die junge Frau glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.

"Lange war ihr Zustand kritisch, nach jüngstem Stand der Dinge befindet sich die Frau jedoch auf dem Weg der Besserung. Die 23-Jährige soll zur Rehabilitation zeitnah in ein anderes Krankenhaus im Ruhrgebiet verlegt werden", teilte die Sicherheitsbehörde weiter mit.

Die Frau war am 17. Februar dieses Jahres beim Veilchendienstagszug in der Niederrhein-Metropole unter einen Linienbus geraten und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Bus war Teil des Karnevalsumzugs gewesen.