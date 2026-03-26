Ordnungsamt-Mitarbeiter staunen nicht schlecht, als sie auffälliges Zelt in Wald untersuchen

Bergheim - Als das Ordnungsamt der Stadt Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) über ein auffälliges Zelt in einem Waldgebiet informiert wurde, ahnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl nicht, was sie im Inneren finden würden.

Zeugen entdeckten das auffällige Zelt in einem Waldgebiet in Bergheim. © Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Statt wie erwartet auf eine Behelfsunterkunft einer wohnungslosen Person zu stoßen, entdeckten die Beamten in dem Zelt am Dienstag nämlich eine Cannabisplantage mit über 380 Setzlingen. Daraufhin sei umgehend die Polizei informiert worden.

Vor Ort angekommen stellten die Ordnungshüter dann neben den Pflanzen auch diverse Utensilien wie Gießkannen, Hacken und Spaten sicher. Zudem dokumentierten sie Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer der Betreiber der Plantage ist, ist bislang unklar.