Ordnungsamt-Mitarbeiter staunen nicht schlecht, als sie auffälliges Zelt in Wald untersuchen
Bergheim - Als das Ordnungsamt der Stadt Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) über ein auffälliges Zelt in einem Waldgebiet informiert wurde, ahnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl nicht, was sie im Inneren finden würden.
Statt wie erwartet auf eine Behelfsunterkunft einer wohnungslosen Person zu stoßen, entdeckten die Beamten in dem Zelt am Dienstag nämlich eine Cannabisplantage mit über 380 Setzlingen. Daraufhin sei umgehend die Polizei informiert worden.
Vor Ort angekommen stellten die Ordnungshüter dann neben den Pflanzen auch diverse Utensilien wie Gießkannen, Hacken und Spaten sicher. Zudem dokumentierten sie Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
Wer der Betreiber der Plantage ist, ist bislang unklar.
Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Gesuchten der verdächtigen Feststellungen im Umkreis des Fundorts geben können. Die Ermittler können dafür telefonisch unter der Rufnummer 02271/810 oder per E-Mail an [email protected] erreicht werden.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis