Osterstreich? Täter stehlen drei Kaninchen

Erfurt - In Erfurt erlaubten sich noch unbekannte Personen in der Nacht zum Ostersonntag einen fiesen Osterstreich .

Unbekannte entwendeten in Erfurt-Kerspleben drei Zwergkaninchen aus einem Kleintierstall. (Symbolbild) © 123rf/tayyab007

Die Täter haben laut Angaben der Polizei in der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag in Erfurt drei Zwergkaninchen aus einem Kleintierstall im Ortsteil Kerspleben gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Stall, ohne dabei Sachschaden zu verursachen.