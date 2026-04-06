Osterstreich? Täter stehlen drei Kaninchen
Erfurt - In Erfurt erlaubten sich noch unbekannte Personen in der Nacht zum Ostersonntag einen fiesen Osterstreich.
Die Täter haben laut Angaben der Polizei in der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag in Erfurt drei Zwergkaninchen aus einem Kleintierstall im Ortsteil Kerspleben gestohlen.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Stall, ohne dabei Sachschaden zu verursachen.
Die 25-jährige Halterin konnte den materiellen Wert der Tiere nicht beziffern, betonte jedoch den erheblichen ideellen Verlust.
Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und ermittelt zu den bislang unbekannten Tätern.
Titelfoto: 123rf/tayyab007