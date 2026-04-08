Paar will nach Fluchtversuch Polizei austricksen, doch die riechen den Braten

Tangerhütte - Am Dienstagnachmittag versuchten zwei Personen in Tangerhütte ( Landkreis Stendal ) mit ihrem Auto die Polizei auszutricksen und wollten einer Kontrolle entkommen.

Die aufmerksamen Beamten ließen sich nicht täuschen und führten ihre Kontrolle durch. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Beim Erblicken des Streifenwagens in der Bismarckstraße trat der Fahrer aufs Gas, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Auf dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mussten die Ordnungshüter den Einsatz abbrechen. Der Wagen konnte entkommen. In dieser Zeit muss der Mann ausgestiegen sein.

Denn nur wenig später erblickten sie das Fluchtauto wieder. Jedoch befand sich nur noch die Frau in dem Auto und saß am Steuer. Nach kurzer Aufforderung stoppte sie den Wagen.

Bei einer Personenkontrolle kam heraus, dass sie einen Atemalkoholwert von 0,63 Promille hatte und unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte sie ebenfalls nicht vorlegen.

Plötzlich und für die Polizisten überraschend kam der zuvor ausgestiegene Mann zurück und war sofort geständig. Auch er stand unter Drogen und hatte einen Atemalkoholwert von 0,09 Promille. Einen Führerschein besaß er ebenfalls nicht.

Beim Durchsuchen des Autos entdeckten die Beamten eine bisher unbekannte Betäubungsmittel-Substanz.