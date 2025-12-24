Pärchen-Streit vor Weihnachten eskaliert: Mann zückt Schusswaffe

Karben - Ein SEK-Einsatz war notwendig: Am Dienstagabend eskalierte ein Streit, ein Mann zückte eine Schusswaffe und drohte damit!

In Karben-Petterweil kam es am Dienstagabend zu einem großen Polizeieinsatz: Auch SEK-Kräfte rückten aus! (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Christina Kuhaupt/dpa, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in Karben-Petterweil, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach geriet ein 63 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus in der Arnsburger Straße völlig außer sich und bedrohte seine Lebensgefährtin. Die Frau konnte fliehen und das Gebäude unverletzt verlassen.

In der Folge rückten zahlreiche Polizisten in den Karbener Ortsteil aus. Der 63-Jährige konnte "durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos widerstandslos und unverletzt festgenommen werden", ergänzte ein Sprecher.

Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts eines "Bedrohungssachverhaltes sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz" ermittelt, hieß es weiter.