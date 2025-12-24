Pärchen-Streit vor Weihnachten eskaliert: Mann zückt Schusswaffe

Von Florian Gürtler

Karben - Ein SEK-Einsatz war notwendig: Am Dienstagabend eskalierte ein Streit, ein Mann zückte eine Schusswaffe und drohte damit!

In Karben-Petterweil kam es am Dienstagabend zu einem großen Polizeieinsatz: Auch SEK-Kräfte rückten aus! (Symbolbild)
In Karben-Petterweil kam es am Dienstagabend zu einem großen Polizeieinsatz: Auch SEK-Kräfte rückten aus! (Symbolbild)  © Montage: Bernd Thissen/dpa, Christina Kuhaupt/dpa, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in Karben-Petterweil, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach geriet ein 63 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus in der Arnsburger Straße völlig außer sich und bedrohte seine Lebensgefährtin. Die Frau konnte fliehen und das Gebäude unverletzt verlassen.

In der Folge rückten zahlreiche Polizisten in den Karbener Ortsteil aus. Der 63-Jährige konnte "durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos widerstandslos und unverletzt festgenommen werden", ergänzte ein Sprecher.

Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts eines "Bedrohungssachverhaltes sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz" ermittelt, hieß es weiter.

Der Anlass für den Streit des Pärchens einen Tag vor Heiligabend ist unbekannt. Die Polizei betonte abschließend noch, dass zu keinem Zeitpunkt eine "Gefahr für unbeteiligte Dritte" bestanden habe.

