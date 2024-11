Paketbote liefert Päckchen aus, dann wird es kurios und kriminell

Die Polizei im Kreis Lörrach beschäftigt sich mit einem kuriosen Fall. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, hatte der ursprüngliche Zusteller eines Pakets einen 41 Jahre alten Boten eines anderen Zulieferers in flagranti dabei erwischt, wie dieser das abgestellte Paket an sich nahm und in sein Fahrzeug lud.

Daraufhin verfolgte der Tatzeuge den 41-Jährigen über mehrere Kilometer in seinem Auto.