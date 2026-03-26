Pakete bekommen, aber nichts bestellt: Betrüger nutzen Namen von Seniorin

Zella-Mehlis (Schmalkalden-Meiningen) - Unbekannte Täter haben im Internet Waren im Namen einer Seniorin aus Zella-Mehlis bestellt und an ihre Wohnanschrift liefern lassen.

Unbekannte bestellten Waren im Namen einer Seniorin aus Zella-Mehlis, ein Schaden entstand glücklicherweise nicht. (Symbolbild) © 123RF/armmypicca

Die zwei Pakete hatten laut Angaben der Polizei einen Gesamtwert von rund 200 Euro. Wie die Betrüger an die persönlichen Daten der Frau gelangten, ist derzeit noch unklar.

Nach Rücksprache mit dem Online-Shop wurde jedoch festgestellt, dass bei einer Rücksendung der Waren keine Kosten für die Seniorin entstehen. Ein finanzieller Schaden ist somit bislang glücklicherweise nicht entstanden.