Panne entpuppt sich als Alkoholfahrt auf der A9
A9 (Bad Klosterlausnitz) - Auf der A9 zwischen Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz ist eine Fahrzeugpanne am Dienstagmittag für die Polizei zu einem skurrilen Einsatz geworden.
Beamte der Autobahnpolizei entdeckten einen defekten Kleintransporter auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung München und trafen dort einen jungen Mann an.
Zunächst erklärte der 30-Jährige, er sei lediglich Beifahrer und wisse nicht, wo sich der Fahrer befinde.
Nach kurzer Nachfrage räumte er jedoch ein, selbst am Steuer gesessen zu haben und das Fahrzeug wegen eines technischen Defekts angehalten zu haben.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.
Der Kleintransporter wurde abgeschleppt, da eine Weiterfahrt nicht möglich war. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss eingeleitet.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa