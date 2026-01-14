Panne entpuppt sich als Alkoholfahrt auf der A9

A9 (Bad Klosterlausnitz) - Auf der A9 zwischen Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz ist eine Fahrzeugpanne am Dienstagmittag für die Polizei zu einem skurrilen Einsatz geworden.

Auf dem Standstreifen der A9 bei Bad Klosterlausnitz stellte die Autobahnpolizei einen Kleintransporter mit Fahrer fest, der nach der Panne unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Beamte der Autobahnpolizei entdeckten einen defekten Kleintransporter auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung München und trafen dort einen jungen Mann an.

Zunächst erklärte der 30-Jährige, er sei lediglich Beifahrer und wisse nicht, wo sich der Fahrer befinde.

Nach kurzer Nachfrage räumte er jedoch ein, selbst am Steuer gesessen zu haben und das Fahrzeug wegen eines technischen Defekts angehalten zu haben.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.