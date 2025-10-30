Papierbetrieb in Barleben in Flammen: Rauch stört Löschversuche
Barleben - In der Nacht zum Donnerstag geriet ein Druckbetrieb in Barleben (Sachsen-Anhalt) in Brand.
Kurz nach 4 Uhr schlug eine Brandmeldeanlage in der Otto-von-Guericke-Allee Alarm, wie die Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf in einem Facebook-Post mitteilte.
Mehrere Feuerwehren rückten aus.
Im betroffenen Druckbetrieb angekommen erklärten die Mitarbeiter vor Ort, dass eine Papierpresse in Brand geraten war. Das hatte den Feueralarm ausgelöst.
Durch aufziehende Rauchwolken konnten die Mitarbeiter das Feuer trotz anfänglicher Versuche nicht selbst löschen.
Die Kameraden konnten die Flammen letztlich durch den Einsatz eines schweren Atemschutzes ersticken.
Der Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Titelfoto: Screenshot: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf