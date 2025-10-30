Papierbetrieb in Barleben in Flammen: Rauch stört Löschversuche

Barleben - In der Nacht zum Donnerstag geriet ein Druckbetrieb in Barleben ( Sachsen-Anhalt ) in Brand.

Die Kameraden stellten nach ihrem Einsatz mit einer Wärmebildkamera sicher, dass alle Flammen gelöscht waren. © Screenshot: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf

Kurz nach 4 Uhr schlug eine Brandmeldeanlage in der Otto-von-Guericke-Allee Alarm, wie die Freiwillige Feuerwehr Meitzendorf in einem Facebook-Post mitteilte.

Mehrere Feuerwehren rückten aus.

Im betroffenen Druckbetrieb angekommen erklärten die Mitarbeiter vor Ort, dass eine Papierpresse in Brand geraten war. Das hatte den Feueralarm ausgelöst.

Durch aufziehende Rauchwolken konnten die Mitarbeiter das Feuer trotz anfänglicher Versuche nicht selbst löschen.