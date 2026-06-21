Partybus geht auf A1 in Flammen auf: Teilstück für Stunden gesperrt

Wuppertal - Ein brennender Partybus hat für eine Sperrung der A1 bei Wuppertal gesorgt.

Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die A1 bei Wuppertal am Samstagabend für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gemeldet worden sei das Feuer am späten Samstagabend auf der Fahrbahn nach Köln, schrieb die Wuppertaler Feuerwehr am Morgen.

Als die Einsatzkräfte angekommen seien, hätten Flammen aus dem Heck des umgebauten Reisebusses geschlagen.

Dem Fahrer des Busses sei es gelungen, ihn auf dem Seitenstreifen abzustellen. Er sei nicht verletzt worden. Nach zwei Stunden habe die Feuerwehr den Brand löschen können.

Während des Einsatzes sei die Fahrbahn zunächst voll gesperrt gewesen; danach sei der Verkehr einspurig an der Stelle vorbeigeführt worden.

Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.