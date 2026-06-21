"Tag der Verkehrssicherheit" lockt hunderte Biker in den Harz
Thale – Der Harz ist bei Motorradfahrern seit Jahren beliebt und gleichzeitig für viele Zweirad-Unfälle bekannt. Um Biker für die Gefahren zu sensibilisieren, hat das Polizeirevier Harz am Samstag einen Verkehrssicherheitstag in Thale organisiert.
Anlass dafür war der bundesweite "Tag der Verkehrssicherheit". Passend dazu kamen in Thale auch zahlreiche Motorradfahrer der Community "Knieschleifer" zur "Tour de Harz 6.0" zusammen.
Rund 300 Biker sollen laut Polizei die Gelegenheit genutzt haben, um sich vor Ort zu informieren.
Gemeinsam mit mehreren Partnern stellten die Beamten ein breites Angebot auf die Beine. Mit dabei waren unter anderem der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, die DEKRA, die Motorradstaffel der Feuerwehr Halle (Saale), "Ride for Charity", der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sowie Polizeikräfte aus Niedersachsen und Thüringen.
Besucher konnten sich unter anderem erklären lassen, wie eine Airbagweste funktioniert. Außerdem zeigte die Motorradstaffel der Feuerwehr, worauf es bei Erster Hilfe nach einem Motorradunfall ankommt.
Am Stand der DEKRA konnten Biker ihre Maschinen überprüfen lassen und Fragen rund um Zulassung und Verkehrstauglichkeit klären.
Teilnehmer bekamen Fahrsicherheitstraining
Ein besonderes Angebot gab es für 40 Teilnehmer: Sie konnten an einem Fahrsicherheitstraining des ADAC teilnehmen.
Unter Anleitung eines Trainers übten die Motorradfahrer in einem Parcours unter anderem das sichere Fahren in Kurven.
Trotz wechselhaften Wetters waren im Harz zahlreiche Motorradgruppen unterwegs. Viele nutzten die Präventionsaktion, ließen sich beraten oder nahmen Infomaterial und Warnwesten mit.
Die Polizei setzt mit der Veranstaltung ihre Aktion "Sicher durch den Harz" fort.
Diese wurde bereits 2009 gestartet und soll neben Kontrollen vor allem durch Aufklärung dazu beitragen, schwere Motorradunfälle in der Region zu verhindern.
Titelfoto: Polizeirevier Harz