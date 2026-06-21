"Tag der Verkehrssicherheit" lockt hunderte Biker in den Harz

Thale – Der Harz ist bei Motorradfahrern seit Jahren beliebt und gleichzeitig für viele Zweirad-Unfälle bekannt. Um Biker für die Gefahren zu sensibilisieren, hat das Polizeirevier Harz am Samstag einen Verkehrssicherheitstag in Thale organisiert.

Auch ein Fahrsicherheitstraining wurde angeboten. © Polizeirevier Harz

Anlass dafür war der bundesweite "Tag der Verkehrssicherheit". Passend dazu kamen in Thale auch zahlreiche Motorradfahrer der Community "Knieschleifer" zur "Tour de Harz 6.0" zusammen.

Rund 300 Biker sollen laut Polizei die Gelegenheit genutzt haben, um sich vor Ort zu informieren.

Gemeinsam mit mehreren Partnern stellten die Beamten ein breites Angebot auf die Beine. Mit dabei waren unter anderem der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, die DEKRA, die Motorradstaffel der Feuerwehr Halle (Saale), "Ride for Charity", der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sowie Polizeikräfte aus Niedersachsen und Thüringen.

Besucher konnten sich unter anderem erklären lassen, wie eine Airbagweste funktioniert. Außerdem zeigte die Motorradstaffel der Feuerwehr, worauf es bei Erster Hilfe nach einem Motorradunfall ankommt.

Am Stand der DEKRA konnten Biker ihre Maschinen überprüfen lassen und Fragen rund um Zulassung und Verkehrstauglichkeit klären.