Mann rennt auf die A2: Polizei verhindert tragischen Vorfall

Ingersleben - Auf der A2 bei Ingersleben ( Landkreis Börde ) ist es am Samstagabend zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein 29 Jahre alter Mann befand sich zu Fuß auf der Autobahn.

Durch den schnellen Einsatz der Beamten konnte Schlimmeres verhindert werden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Laut der Polizeiinspektion Magdeburg gingen gegen 21.55 Uhr mehrere Notrufe ein. Den Beamten wurde ein Mann auf der A2 in Höhe der Ortschaft Ingersleben gemeldet.

Wie sich später herausstellte, befand sich der 29-Jährige aus Nordrhein-Westfalen in einer psychischen Ausnahmesituation und hatte suizidale Absichten.

Die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Hohenwarsleben erkannten die Gefahr frühzeitig und leiteten umgehend Maßnahmen ein, hieß es.

Dazu wurde der Verkehr in dem betroffenen Streckenabschnitt stillgelegt. Anschließend konnten die Beamten den Mann sichern, bevor es zu einer Gefahr für ihn selbst oder die Autofahrer kam.

Der 29-Jährige wurde anschließend zur weiteren medizinischen und psychologischen Betreuung in eine Fachklinik gebracht.