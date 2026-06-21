Schlägerei bei Public Viewing in Gera: Polizei sucht Zeugen

Gera - Beim Public Viewing auf dem Puschkinplatz in Gera entstand aus einem Streit heraus in der Nacht zum Samstag eine Schlägerei.

Beim Public Viewing am Samstagabend in Gera entstand kurz nach Mitternacht eine Schlägerei. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Zu der Veranstaltung hatten sich rund 2500 Besucher versammelt. Kurz nach Mitternacht gerieten nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personengruppen in einen Streit. Dieser eskalierte schließlich in eine Schlägerei.

Ein bislang unbekannter Mann soll dabei einem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und einem 21-Jährigen gegen die Brust geschlagen haben. Der 21-Jährige schlug daraufhin ebenfalls zu.

Zwei weitere unbekannte Personen griffen anschließend ein, zogen den 21-Jährigen zurück und brachten ihn zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf erlitten auch eine 42-jährige Frau sowie eine 18-Jährige leichte Verletzungen. Wie genau diese entstanden sind, ist derzeit noch unklar.