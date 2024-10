Passant macht erschreckenden Fund auf Wiese: Polizei steht vor Rätsel

Gönnersdorf/Wittlich - Da dürften die Entdecker durchaus für einen Moment erschrocken dreingeblickt haben: Kürzlich entdeckten Passanten mitten auf einer Wiese in Rheinland-Pfalz überaus verdächtig anmutende Gegenstände, darunter auch etwas, das sie zunächst für eine echte Pistole hielten. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Laut dem Sprecher liegt der Verdacht nahe, dass die Fundsachen in Verbindung mit einer Straftat stehen könnten.

Umgehend transportierte er das Fundgut zur Polizei, wo die Ermittler zumindest in Bezug auf die vermeintliche Schusswaffe schnell Entwarnung geben konnten. Bei ihr handelte es sich lediglich um eine täuschend echt wirkende Nachbildung, die nur als Feuerzeug diente.

Zugetragen hatte sich das Ganze laut einem Polizeisprecher bereits am 27. September (Freitag) in der kleinen Gemeinde Gönnersdorf (Kreis Bitburg-Prüm).

Da der Hintergrund jedoch auch ein ganz anderer sein könnte, hofft die zuständige Polizei auf zielführende Zeugenhinweise.

Entsprechende Angaben können per Telefon unter der Rufnummer 06571/95000 an die Polizei in Wittlich gerichtet werden.