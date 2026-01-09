Passant weist SUV auf zu hohes Tempo hin: Fahrer rammt ihn absichtlich von Bürgersteig

Odenthal - Nachdem ein aggressiver Autofahrer absichtlich einen Fußgänger (45) in Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis angefahren und dabei schwer verletzt hat, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen.

Der Mann war nachts im Odenthaler Ortsteil Altehufe unterwegs, als er absichtlich von dem SUV-Fahrer angefahren wurde. (Symbolbild) © 123RF/altitudevisual

Wie ein Sprecher der Beamten am Freitag berichtete, hatte sich die Tat bereits am 1. November 2025 im Odenthaler Ortsteil Altehufe ereignet.

Demnach war ein 45-Jähriger aus Eikamp zusammen mit einer Zeugin nachts gegen 1.35 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg neben der Alte-Wipperfürther-Straße (B506) unterwegs, als den beiden in hohem Tempo ein VW Touareg aus Fahrtrichtung Bechen entgegenkam.

Der Fußgänger machte den SUV-Fahrer auf dessen überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam, indem er ein Bein leicht in Richtung der Straße streckte, was bei dem Tatverdächtigen prompt sämtliche Sicherungen durchbrennen ließ.

So soll der Autofahrer seinen VW plötzlich gewendet und anschließend mit Vollgas auf dem Bürgersteig auf den 45-Jährigen zugerast sein.

Kurz vor dem Zusammenstoß bremste er seinen SUV dann auf etwa 25 km/h ab, erfasste den Passanten mit seinem Wagen und brachte ihn damit zum Sturz auf die Fahrbahn, wodurch der Geschädigte mehrere Prellungen und Brüche erlitt.

Obendrein stieg der VW-Fahrer aus, beleidigte den Mann und drohte ihm mit dem Tode, ehe er sich wieder hinters Steuer seines Autos setzte und in Richtung Bechen davonbrauste.