Passanten finden sterbliche Überreste an Ortsrand: Identität des Toten geklärt

Gotha - Mitte Februar entdeckten Passanten in Gotha den Leichnam eines Unbekannten . Nun ist die Identität der Person geklärt.

Die Polizei veröffentlichte damals Vergleichskleidung, die beim Fund des Leichnams gefunden wurde. © Landespolizeiinspektion Gotha

Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 25-jährigen rumänischen Staatsbürger, wie aus einem molekulargenetischen Gutachten hervorgeht. Laut Polizei hatte er sich ohne festen Wohnsitz in Gotha aufgehalten.

Die sterblichen Überreste des Mannes waren am 13. Februar 2023 in der Schillerstraße auf einem Freigelände am Ortsrand entdeckt worden.

Da zunächst keine Hinweise bezüglich der Identität des Toten vorlagen, leitete die Kriminalpolizei Gotha intensive Ermittlungen und eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Zeugenhinweise erbrachten in der Folge entscheidende Erkenntnisse zu möglichen Angehörigen. Von einer Straftat gehen die Beamten nicht aus.