25.08.2024 13:15 Passanten findet Leichenteile in Duisburger Wohngebiet: "Schon seit Tagen gestunken"

In einem Wohngebiet in Duisburg entdeckten Passanten am Samstag die Überreste einer menschlichen Leiche. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Von Amalia Seefeldt

Duisburg - In einem Wohngebiet in Duisburg (NRW) entdeckten Anwohner am Samstag die Überreste einer menschlichen Leiche. Die Polizei sicherte Spuren und richtete eine Mordkommission ein. Um wen es sich bei dem Opfer handelt, ist noch vollkommen unklar. © Forstreuter/Fath/dpa Mitten in einem Wohngebiet im Duisburger Stadtteil Obermarxloh, unweit eines Spielplatzes, entdeckten Passanten am Samstag gegen 11.20 Uhr menschliche Überreste. Das bestätigte die Polizei Duisburg der Deutschen Presseagentur (dpa). Medienberichte, wonach ein teilweise skelettierter Schädel in einem Müllbeutel gefunden worden sein soll, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) habe sich in dem Müllsack neben dem Schädel außerdem auch Kleidung befunden. Eine Nachbarin sagte dem Blatt: "Es hat hier schon seit Tagen enorm gestunken." Wie alt die Leichenteile genau sind und ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, ist noch völlig unklar. Eine Untersuchung der Überreste laufe, so die Polizei weiter. Polizeimeldungen Nicht angeschnallt: Beifahrer fliegt bei Unfall durch Windschutzscheibe Zahlreiche Einsatzkräfte suchten am Samstagmittag die Umgebung rund um den Fundort ab. Kriminaltechniker der Spurensicherung nahmen alle erkennbaren Spuren auf, die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Am Sonntagvormittag erfolgte dann bereits der erste Ermittlungserfolg: Eine Person wurde nach Informationen der WAZ vorläufig festgenommen! Details zu der Person und dem genauen Fundort der Leichenteile machte die Polizei bislang nicht öffentlich. Weitere Ermittlungsergebnisse kündigte die Staatsanwaltschaft für Sonntagabend an.

Titelfoto: Forstreuter/Fath/dpa