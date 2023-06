Passanten sehen Jungen mit "Pistole": Kurz darauf schwebt der 13-Jährige in Gefahr

Die Polizei war rasch vor Ort und konnte die Situation in Ludwigshafen klären - doch für einen kurzen Moment schwebte ein 13-jähriger Junge in erheblicher Gefahr, wie ein Sprecher erklärte. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der Jugendliche fiel am Mittwochmorgen Passanten in der Edigheimer Straße auf, die in der Folge mit ihren Mobiltelefonen den Notruf wählten und so die Polizei alarmierten.

Wie sie den Beamten aufgeregt per Telefon mitteilten, hantierte der Junge "mit einer silbernen Pistole", wie ein Sprecher erklärte.

Umgehend rückten mehrere Polizeikräfte zu der Straße im Norden der Stadt aus. Sie trafen auf den Jugendlichen, unterzogen diesen einer Kontrolle und konnten so die zunächst bedrohlich anmutende Situation klären.

"Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte", erklärte ein Sprecher. Derartige Waffen arbeiten in der Regel mit Druckluft und sind daher nicht tödlich. Jedoch sind sie äußerlich oft echten Schusswaffen zum Verwechseln ähnlich nachgebildet.

"Der 13-jährige Besitzer gab an, sich keine Gedanken über sein Handeln gemacht zu haben", fügte der Sprecher noch hinzu. Der Jugendliche sei an seine Eltern übergeben und die Softair-Waffe sichergestellt worden.