Patient besucht ganze Reihe von Krankenhäusern, dann fliegt der Schwindel auf

Mansfeld-Südharz - Die Polizei nahm im Landkreis Mansfeld-Südharz einen kuriosen Patienten fest, der sich medizinische Betreuung erschlichen haben soll.

Ein Patient erschlich sich unter Vorgabe falscher Daten Betreuung in Krankenhäusern. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine Woche lang ließ sich der 61 Jahre alte Mann in einer Klinik im Landkreis behandeln. Dann entließ er sich selbst, nur um sich kurze Zeit später in ein anderes Krankenhaus einzuschleichen.

Dafür gab er falsche Patientendaten vor. Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage erklärte, verwendete der Patient falsche Namen und sogar akademische Titel und vereinbarte mit den Kliniken private Leistungen.

Der Schwindel flog schließlich auf und die Beamten wurden verständigt. Bei einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der 61-Jährige bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen ähnlicher Delikte laufen hatte.

Auch wurde er mit einem Haftbefehl aus einem anderen Bundesland gesucht. Zudem führte er Unterlagen mit sich, die auf weitere Behandlungen in anderen Krankenhäusern hindeuteten.