SEK-Einsatz in Weil am Rhein: Mann hält Ex-Freundin als Geisel und misshandelt sie

Weil am Rhein - Rund eine Woche nach einem Einsatz der Spezialkräfte der Polizei in Weil am Rhein, bei dem ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen wurde, hat die Staatsanwaltschaft mehr Details veröffentlicht.

Der Heli landete auf einem Fußballplatz. Einige Polizisten wurden extra eingeflogen. © Jose Villacreses/dpa

Demnach wird dem 38-Jährigen vorgeworfen, seine Ex-Freundin über mehrere Stunden in einer Bar in der Kleinstadt als Geisel festgehalten und körperlich misshandelt zu haben, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde auf Anfrage mitteilte.

Sein Ziel sei es gewesen, von ihr Informationen zu erpressen. Die Frau habe mehrere Brüche im Gesicht und an den Rippen erlitten.

Die Tat soll sich am Sonntag, 26. Juli, ereignet haben. Im Anschluss flüchtete der Mann. Drei Tage später schlug dann das SEK der Polizei zu und nahm ihn fest. Für diese Aktion wurden einige der Polizisten extra eingeflogen.

Um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Festnahme zunächst keine weiteren Details bekanntgegeben.