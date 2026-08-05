Tötungsdelikt in Landstuhl: Polizei steht noch vor vielen Rätseln

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Nach einem Tötungsdelikt im rheinland-pfälzischen Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) ermittelt die Kriminalpolizei. Bislang sind noch viele Fragen offen.

Von Jenny Tobien

Landstuhl - Nach einem Tötungsdelikt im rheinland-pfälzischen Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) ermittelt die Kriminalpolizei. Bislang sind noch viele Fragen offen.

Im rheinland-pfälzischen Landstuhl kam es zu einem Tötungsdelikt. Die Umstände sind noch völlig unklar. (Symbolfoto)
Im rheinland-pfälzischen Landstuhl kam es zu einem Tötungsdelikt. Die Umstände sind noch völlig unklar. (Symbolfoto)  © Jason Tschepljakow/dpa

Die Polizei Westpfalz bestätigte am Mittwochmorgen, dass es zu einem Tötungsdelikt gekommen sei.

Weitere Details zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht bekannt gegeben. 

Auf die Frage, ob ein oder mehrere Täter flüchtig seien, hieß es, dass es derzeit keine Fahndungslage gebe.

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Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Im Laufe des Tages sollen nähere Informationen bekannt gegeben werden. Landstuhl ist eine Gemeinde mit rund 8500 Einwohnern und liegt westlich von Kaiserslautern.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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