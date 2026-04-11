Person im Gleis? Lokführer zieht Notbremse, dann muss die Strecke gesperrt werden

Iffeldorf - Wegen einer Personensuche ist die Bahnstrecke zwischen Penzberg und Tutzing am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt worden.

Die Polizei suchte den Bereich am Gleis ab, fand aber niemanden. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Der Lokführer eines Regionalzuges hatte laut Polizeiangaben wegen einer Person an den Gleisen bei Iffeldorf (Landkreis Weilheim-Schongau) eine Vollbremsung eingeleitet. Die Polizei entdeckte dann jedoch niemanden.

Der Lokführer gab an, eine Person gesehen zu haben, die sich "möglicherweise humpelnd" in Richtung Wald bewegte.

Nach rund fünf Stunden wurde die Suchaktion ohne Erfolg beendet, wie es hieß. Die Polizei schließt aus, dass sich die gesuchte Person noch in dem betreffenden Gebiet rund um die Gleise befindet. Die Insassen des Zuges wurden bei der Notbremsung nicht verletzt.

Gegen die bislang unbekannte Person leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.