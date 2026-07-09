Person verschanzt sich in Karlsruher Wohnung

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Großeinsatz in Karlsruhe: Eine Person verbarrikadiert sich nach einem Streit unter Nachbarn. Die Polizei hält sich mit Details zurück. Sind Waffen im Spiel?

Von Anika von Greve-Dierfeld

Karlsruhe - In Karlsruhe findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt, nachdem sich eine Person in einer Wohnung verschanzt hat.

Die Polizei rückte zum Einsatzort in Karlsruhe aus.
Die Polizei rückte zum Einsatzort in Karlsruhe aus.  © Thomas Riedel/dpa

Zuvor soll es Polizeiangaben zufolge zu einem Streit mit Nachbarn gekommen sein. Die Person - Alter und Geschlecht sind nicht bekannt - soll sich nach Worten eines Polizeisprechers in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. 

Ob sie "gefährliche Gegenstände" wie etwa eine Waffe bei sich hat, sei unklar.

Es geben keine Gefahr für die Bevölkerung, wie es weiter hieß. Weitere Einzelheiten gebe es bislang nicht.

TAG24 bleibt dran.

Erstmeldung um 14.38 Uhr, aktualisiert um 14.41 Uhr.

Titelfoto: Thomas Riedel/dpa

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