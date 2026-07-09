Person verschanzt sich in Karlsruher Wohnung

Karlsruhe - In Karlsruhe findet derzeit ein größerer Polizeieinsatz statt, nachdem sich eine Person in einer Wohnung verschanzt hat.

Die Polizei rückte zum Einsatzort in Karlsruhe aus. © Thomas Riedel/dpa

Zuvor soll es Polizeiangaben zufolge zu einem Streit mit Nachbarn gekommen sein. Die Person - Alter und Geschlecht sind nicht bekannt - soll sich nach Worten eines Polizeisprechers in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Ob sie "gefährliche Gegenstände" wie etwa eine Waffe bei sich hat, sei unklar.