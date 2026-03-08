Personen auf Fernmeldeturm in Mannheim gesichtet: Hubschrauber sucht in 200 Metern Höhe

In Mannheim wurden Menschen auf dem höchsten Gebäude der Stadt gesichtet – trotz Sperrung. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten.

Von Lena Brandner

Mannheim - Drei Menschen sollen am Sonntagmittag unberechtigterweise auf den geschlossenen Fernmeldeturm in Mannheim gelangt sein.

Der 217,8 Meter hohe Fernsehturm wurde am Mittag von einem Polizeihubschrauber umkreist.
Die Polizei ist deswegen mit mehreren Einsatzwagen und auch einem Hubschrauber vor Ort, wie die Behörde mitteilte.

Passanten meldeten demnach am frühen Nachmittag, dass sich die Menschen auf der obersten Plattform des Turms in rund 120 Metern Höhe aufhielten.

Einsatzkräfte konnten laut einer Polizeisprecherin zunächst niemanden finden, sie suchten den Turm demnach mit Hilfe des Hubschraubers ab.

Wie die Personen auf die Plattform gelangt sein könnten, war laut der Sprecherin zunächst unklar.

Am Boden unterstützte die Polizei den Einsatz mit zahlreichen Streifenwagen.
Der Mannheimer Fernmeldeturm mit Restaurant und Aussichtsplattform ist seit Dezember 2025 wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen. Er wurde 1975 zur Bundesgartenschau eröffnet und ist mit einer Höhe von knapp 218 Metern das höchste Gebäude der Stadt.

