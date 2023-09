08.09.2023 12:28 Personenkontrolle läuft aus dem Ruder: Polizist verletzt, 17-Jähriger muss gefesselt werden

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag in Erfurt einem Polizisten einen Kopfstoß verpasst. Der Polizist wurde leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag in Erfurt einen Polizisten verletzt. Der Jugendliche musste laut Polizeiangaben gefesselt werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, führten die Beamten am Abend auf dem Anger eine Personenkontrolle durch. Den Angaben nach wurde die Maßnahme jedoch von einem unbeteiligten Jugendlichen gestört. Er habe die Beamten bedroht und beleidigt. Zudem habe er sich gewehrt. Laut Polizei verpasste er einem Beamten einen Kopfstoß und verletzt ihn leicht. Der Jugendliche musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck erhielt der 17-Jährige schließlich einen Platzverweis, erklärten die Beamten.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa