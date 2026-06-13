Pfefferspray-Attacke auf Polizisten: 15-Jähriger eskaliert nach Fahrraddiebstahl

Reutlingen - Ein betrunkener Jugendlicher hat in Reutlingen mutmaßlich nach einem versuchten Fahrraddiebstahl einen Polizisten mit Pfefferspray besprüht und im Gesicht verletzt.

Der Polizist musste nach einer Pfefferspray-Attacke ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

In der Nacht beobachtete eine Zeugin laut Polizei zunächst drei Personen, die sich mit einem Winkelschleifer an einem Fahrrad zu schaffen machten. Als die Polizei kam, flüchteten sie.

Nach kurzer Verfolgung trafen die Beamten auf den 15-Jährigen. Daraufhin soll dieser unvermittelt das Pfefferspray gegen einen 25-jährigen Beamten eingesetzt haben. Der Polizist kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizisten fixierten daraufhin den alkoholisierten Jugendlichen auf dem Boden. Hierbei soll dieser sich stark gewehrt haben.

Der 15-Jährige blieb unverletzt und wurde an seine Eltern übergeben. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.