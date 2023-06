24.06.2023 14:48 702 Pfefferspray-Attacke in Bautzen: Zwei Verletzte!

Am Freitagabend wurden zwei Personen an einem Einkaufszentrum in Bautzen infolge eines Pfefferspray-Angriffs durch einen Unbekannten leicht verletzt.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Der Einsatz von Pfefferspray an einem Bautzner Einkaufszentrum inmitten einer großen Menschenmenge zog am Freitagabend zwei Verletzte sowie einen Polizeieinsatz nach sich. Die Polizisten hatten es am Samstagabend infolge einer Pfefferspray-Attacke mit einer aufgebrachten Menschenmenge zu tun. (Symbolbild) © Norbert Neumann Gegen 21.28 Uhr wurden mehrere Personen von einem bisher unbekannten Täter am Gesundbrunnenring mit Pfefferspray angegriffen, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mit. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, befanden sich rund 30 aufgebrachte Jugendliche vor Ort. Der Angreifer hatte sich aber bereits aus dem Staub gemacht. Ein 16-jähriger kasachischer Staatsbürger sowie ein 48-jähriger Deutscher erlitten durch die Attacke dabei Reizungen an den Augen und Atemwegen. Beide Betroffenen wurden vor Ort von den Rettungskräften behandelt. Polizeimeldungen Polizei vor einem Rätsel: Wer hat diesen Feldweg illegal geteert? Um die turbulente Lage vor Ort zu beruhigen, sprach die Polizei zudem einige Platzverweise aus. Während der zuständige Revierkriminaldienst die Ermittlungen aufgenommen hat, schließt die Polizei ein fremdenfeindliches Motiv des unbekannten Angreifers bisher aus.

Titelfoto: Norbert Neumann