Altenheim ohne Klimaanlage: Mehrere Senioren erleiden Hitze-Kollaps

Krefeld - Fünf Senioren sind in einem Altenheim wegen der Hitze kollabiert, Dutzende weitere Bewohner mussten von der Feuerwehr auf andere Zimmer verlegt werden.

Dutzende weitere Bewohner mussten von der Feuerwehr auf andere Zimmer verlegt werden. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Mitarbeiter eines Krefelder Altenheims hatten am Freitagabend den Rettungsdienst gerufen, da mehrere Bewohner stark unter der Hitze litten, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus. Zuvor hatte die Rheinische Post über den Vorfall berichtet.

Alle Bewohner der im Dachgeschoss liegenden Station seien von Ärzten untersucht worden. Fünf von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Knapp 40 Senioren konnten auf andere Zimmer in kühleren Stockwerken verteilt werden. Einsatzkräfte stellten zur Abkühlung auch Ventilatoren auf.