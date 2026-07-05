Pfefferspray in die Menge gesprüht: Mehrere Verletzte auf Fest

Fürth - Bei einer Auseinandersetzung auf einem Fest in Mittelfranken wurden mehrere Menschen mutmaßlich durch Tierabwehrspray verletzt.

Die Polizei nahm die beiden Männer fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Samstagabend gegen 23.30 Uhr bei einem Fest der Billinganlage in Fürth mehrere Personen zunächst in einen verbalen Streit.

Dabei sprühten ein 19-jähriger Deutscher sowie ein 35-jähriger Deutscher wohl Tierabwehrspray in die andere Gruppe.

Ersten Informationen der Polizei zufolge wurden sechs Menschen im Alter zwischen 14 und 57 Jahren verletzt. Die Betroffenen erlitten insbesondere Augenreizungen durch das Spray.

Die alarmierte Polizei sowie Kräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) nahmen die beiden Männer fest. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.