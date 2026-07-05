Nach heftiger Auseinandersetzung in Zwickau: 26-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Zwickau - Am Samstagabend war in Zwickau ein Streit eskaliert . Ein 26-Jähriger, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde, ist nun verstorben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu dem Tötungsdelikt.

Am Samstagabend eskalierte ein Streit in der Zwickauer Innenstadt. © Ralph Köhler

Gegen 18 Uhr waren auf der Marienstraße vier Afghanen aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Die Situation unter den Männern (19, 20, 25, 26) eskalierte - es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der 20-Jährige wurde dabei leicht und der 26-Jährige lebensbedrohlich verletzt.

Am Sonntagmittag erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen die 19- und 25-jährigen Tatverdächtigen. Die beiden Männer kamen in den Knast.

"Kurz darauf erlag das 26-jährige Opfer im Krankenhaus seinen Verletzungen. Entgegen anderslautender Gerüchte wurden ihm die lebensbedrohlichen Verletzungen nach ersten Erkenntnissen nicht mit einem Messer, sondern mit stumpfer Gewalt zugefügt", teilte die Polizei am Nachmittag mit.