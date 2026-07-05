Jugendliche fahren mit Walze durch Baustelle: Polizei sucht flüchtige Teenager

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Zeugen beobachten, wie zwei Jugendliche mit einer Straßenwalze durch eine Baugrube rollen.

Von Jana Renkert

Neu-Ulm - Zwei unbekannte Jugendliche sollen auf einer Großbaustelle in Neu-Ulm mit einer Straßenwalze herumgefahren sein.

Zwei Jugendliche sind in eine Baustelle eingebrochen und haben eine Maschinen benutzt. (Symbolbild)
Zwei Jugendliche sind in eine Baustelle eingebrochen und haben eine Maschinen benutzt. (Symbolbild)  © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Teenager an die Schlüssel der Baumaschine kamen, sei noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit.

Demnach hörten zwei Spaziergänger am Samstagabend Motorengeräusche von einer Baustelle und beobachteten, wie zwei schätzungsweise 16 Jahre alte Jugendliche mit der Maschine durch eine Baugrube fuhren.

Als die Teenager die Spaziergänger bemerkt hätten, seien sie von der Walze gesprungen und mit ihren Fahrrädern geflüchtet. 

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Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

Wer die Jungs beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu ihnen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0731/80130 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung setzen.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

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