Mann zu Boden geschlagen und getreten: Teenager flüchten mit E-Scootern

Sangerhausen - Ein 36 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Sangerhausen ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Drei Jugendliche konnten kurz darauf gestellt werden.

Drei der vier Angreifer konnten von der Polizei geschnappt werden. Nach dem vierten wird weiterhin gesucht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) berichtet, wurde der Mann aus Syrien gegen 20.15 Uhr im Bereich Mühlendamm von vier Personen attackiert.

Das Quartett soll auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden fiel. Anschließend wurde er laut Polizei getreten und zudem verbal bedroht.

Nach der Tat flüchteten die Angreifer teilweise mit E-Scootern vom Ort des Geschehens.

Ihr Opfer musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen einer Fahndung konnten drei der vier Verdächtigen in Tatortnähe gestellt werden.

Dabei handelte es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren deutscher, ukrainischer und kasachischer Nationalität.