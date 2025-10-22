Pfefferspray statt Eau de Toilette: Verwechslung führt zu Polizeieinsatz

Weiden in der Oberpfalz - Ein kurioser Fall ereignete sich am Dienstagmittag, gegen 11.15 Uhr, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ein Mann besprühte sich selbst mit Pfefferspray.

Das Pfefferspray traf auch eine vorbeilaufende Passantin. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei berichtet, verwechselte der Mann eine auf der Straße gefundene Pfefferspray-Dose mit Parfüm und sprühte sich den Inhalt ins Gesicht.

Das Spray habe "nicht die vom 33-Jährigen gewünschte, sondern die vom Hersteller beabsichtigte Wirkung" entfaltet, teilte die Polizei zu dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz mit.

Dementsprechend habe er über Augenschmerzen geklagt.