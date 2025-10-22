Pfefferspray statt Eau de Toilette: Verwechslung führt zu Polizeieinsatz
Von Frederick Mersi
Weiden in der Oberpfalz - Ein kurioser Fall ereignete sich am Dienstagmittag, gegen 11.15 Uhr, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ein Mann besprühte sich selbst mit Pfefferspray.
Wie die Polizei berichtet, verwechselte der Mann eine auf der Straße gefundene Pfefferspray-Dose mit Parfüm und sprühte sich den Inhalt ins Gesicht.
Das Spray habe "nicht die vom 33-Jährigen gewünschte, sondern die vom Hersteller beabsichtigte Wirkung" entfaltet, teilte die Polizei zu dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz mit.
Dementsprechend habe er über Augenschmerzen geklagt.
Allerdings litt auch eine zufällig vorbeilaufende Passantin unter der Fehleinschätzung des Mannes: Sie wurde durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt, sagte die Polizei.
Gegen den Mann werde deshalb nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa