Pfefferspray statt Eau de Toilette: Verwechslung führt zu Polizeieinsatz

Am Dienstag kam es in Weiden zu einem kuriosen Zwischenfall. Ein Mann sprühte sich ein gefundenes Pfefferspray ins Gesicht.

Von Frederick Mersi

Weiden in der Oberpfalz - Ein kurioser Fall ereignete sich am Dienstagmittag, gegen 11.15 Uhr, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ein Mann besprühte sich selbst mit Pfefferspray.

Das Pfefferspray traf auch eine vorbeilaufende Passantin.  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei berichtet, verwechselte der Mann eine auf der Straße gefundene Pfefferspray-Dose mit Parfüm und sprühte sich den Inhalt ins Gesicht.

Das Spray habe "nicht die vom 33-Jährigen gewünschte, sondern die vom Hersteller beabsichtigte Wirkung" entfaltet, teilte die Polizei zu dem Vorfall in Weiden in der Oberpfalz mit.

Dementsprechend habe er über Augenschmerzen geklagt.

Allerdings litt auch eine zufällig vorbeilaufende Passantin unter der Fehleinschätzung des Mannes: Sie wurde durch das Pfefferspray ebenfalls leicht verletzt, sagte die Polizei.

Gegen den Mann werde deshalb nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

