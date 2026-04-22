Pfefferspray und Verletzte: Nächtliche Eskalation am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart - Ein versuchter Bahnhofsverweis in Stuttgart ist am frühen Mittwochmorgen völlig aus dem Ruder gelaufen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und dem DB-Sicherheitsdienst.

Die Bundespolizei regelte die ausgeartete Situation vor Ort. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 3.30 Uhr am frühen Morgen sprachen zwei Sicherheitsmitarbeiter der Bahn (20 und 27 Jahre alt) den 39-jährigen Mann an, um ihn des Bahnhofs zu verweisen. Da der Mann den mehrfachen Aufforderungen, das Gelände zu verlassen, laut Polizei nicht nachkam, entwickelte sich schnell ein Streit.

Im Verlauf der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Pfefferspray eingesetzt. Dies führte dazu, dass sowohl der 39-jährige Deutsche als auch einer der Sicherheitsmitarbeiter (20) leichte Verletzungen erlitten.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen kurz darauf am Einsatzort ein und konnten alle Beteiligten kontrollieren.