Polizei findet weitere große Drogenplantage in Mittelsachsen

Zettlitz - Die Polizei fand am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen eine weitere Drogenplantage!

Die Chemnitzer Kriminalpolizei und das THW stellten die Cannabispflanzen sicher. © EHL Media/Dietmar Thomas

Durch einen Zeugenhinweis wurden Einsatzkräfte auf eine Plantage in einem leer stehenden Haus in Zettlitz aufmerksam.

Als Polizisten am Abend an dem Gebäude in der Zettlitzer Dorfstraße eintrafen, roch es bereits deutlich nach Cannabis.

Beim Durchsuchen des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine Cannabisplantage mit etwa 400 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen.

Außerdem war ein 39-jähriger Albaner vor Ort. Der Mann wurde festgenommen und wird noch am Freitag einem Richter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.