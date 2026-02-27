Polizei findet weitere große Drogenplantage in Mittelsachsen
Zettlitz - Die Polizei fand am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen eine weitere Drogenplantage!
Durch einen Zeugenhinweis wurden Einsatzkräfte auf eine Plantage in einem leer stehenden Haus in Zettlitz aufmerksam.
Als Polizisten am Abend an dem Gebäude in der Zettlitzer Dorfstraße eintrafen, roch es bereits deutlich nach Cannabis.
Beim Durchsuchen des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine Cannabisplantage mit etwa 400 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen.
Außerdem war ein 39-jähriger Albaner vor Ort. Der Mann wurde festgenommen und wird noch am Freitag einem Richter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.
Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes stellten Beamte der Chemnitzer Kripo die Cannabispflanzen sicher. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz laufen.
Erst vor zwei Wochen wurden in Leisnig eine Cannabis-Indoorplantage und mehrere Kilogramm Marihuana in einem unbewohnten Haus entdeckt.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Dietmar Thomas (2)