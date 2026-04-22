Pferd mit "scharfem Gegenstand" verletzt: Kripo sucht Tierquäler

Saale-Holzland-Kreis - Im Saale-Holzland-Kreis ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Auslöser ist ein Vorfall in Schkölen.

Im Saale-Holzland-Kreis ermittelt die Polizei, nachdem ein Pferd offenbar mit einem scharfen Gegenstand verletzt wurde. (Symbolfoto) © 123rf/alex_ishchenko

Eine 51-jährige Pferdehalterin hatte am Dienstagnachmittag laut Angaben der Polizei bei einem ihrer Tiere eine Verletzung festgestellt und daraufhin einen Tierarzt hinzugezogen.

Nach ersten Einschätzungen könnte das Pferd mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden sein.

Weitere verletzte Tiere sind bislang nicht bekannt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.