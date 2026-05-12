Pferd rutscht aus und steckt fest, dann rückt der Gabelstapler an
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Von Verena Freiberg
Velbert - Vor seinem Stall hat ein Pferd in Velbert im Kreis Mettmann den Boden unter den Hufen verloren.
Es habe dann seinen Hals zwischen einer Metallstange und der Stallwand eingeklemmt, berichtete die Feuerwehr.
Um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien, rückten am Montag sowohl die Floriansjünger als auch eine Tierärztin an.
Darüber hinaus habe ein Nachbar die Maßnahmen mit einem Stapler unterstützt, hieß es weiter.
Zunächst habe die Tierärztin das Pferd sediert, dann sei es mit speziellem Rettungsgerät gesichert worden.
Anschließend sei es mithilfe des Staplers schonend befreit und auf der Weide abgelegt worden. Das Tier sei dort weiter versorgt worden.
Titelfoto: Feuerwehr Velbert/dpa