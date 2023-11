Pistolen-Übung geht schief: Jugendliche durchschießen Küchenfenster!

Derenburg - Am Mittwoch wollten zwei junge Männer Schießübungen im Harz durchführen. Nun haben sie jedoch mehrere Ermittlungsverfahren am Hals.

Im Harz durchschossen zwei junge Männer aus Versehen ein Küchenfenster. (Symbolbild) © 123rf/nomadsoul1

Ein 20-Jähriger klaute die Pistole eines Familienmitglieds und fuhr gemeinsam mit einem 16-jährigen Kumpel durch Derenburg im Harz (Sachsen-Anhalt). Sie wollten mit der Waffe schießen üben, hieß es.

In der Ortschaft Ströbeck löste sich dann aus Versehen ein Schuss und durchschlug das Küchenfenster eines Hauses, was sich an der Hauptstraße befand, teilte das Polizeirevier Harz mit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Bundespolizei nahm diesen Vorfall ernst und fahndete stundenlang mit Hubschraubern nach der Ursache des Schusses.

Schließlich konnten sie am frühen Donnerstagmorgen den Kleinwagen des 20-Jährigen und schließlich auch die beiden Täter auffinden - sie hielten sich zu dem Zeitpunkt in Wernigerode auf.

Aus Panik hatten die zwei die Pistole in einen Straßengraben geworfen und waren von der Unfallstelle geflohen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung sowie Diebstahls gegen die beiden ein. Die jungen Männer befinden sich aber weiterhin auf freiem Fuß.