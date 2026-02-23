Güterzug erfasst Pkw: Fahrerin schwer verletzt

An der Schmücke - Ein Auto ist am Sonntag in Sachsenburg (Kyffhäuserkreis) mit einem Güterzug kollidiert .

Am Sonntag erfasste ein einfahrender Güterzug einen Pkw in Sachsenburg. © Silvio Dietzel

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr.

Demnach missachtete die 65 Jahre alte Fahrerin die vorübergehende Streckensperrung an einem Bahnübergang und fuhr in den Gleisbereich ein. Dort erfasste ein einfahrender Güterzug den Pkw.

Nach der Kollision kam das Auto den Angaben zufolge auf dem Dach zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Halle gebracht, wie die Polizei mitteilte.