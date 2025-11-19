Plakat bespuckt: Konflikt an AfD-Infostand in Heilbronn eskaliert

Heilbronn - Nach einer Auseinandersetzung an einem Infostand der AfD in Heilbronn hat die Polizei am Samstag einen 24-jährigen Mann in Gewahrsam genommen.

Der Mann wurde festgehalten, bis die Polizei eintraf. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr am Kiliansplatz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 24-jähriger Deutscher war an den Stand herangetreten und habe dort ein Plakat bespuckt sowie gegen den Tisch geschlagen.

Im weiteren Verlauf der Konfrontation soll der Mann die anwesenden AfD-Mitglieder beleidigt und versucht haben, nach ihnen zu schlagen. Laut Mitteilung wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Der mutmaßliche Angreifer wurde von Anwesenden bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten und anschließend in Gewahrsam genommen.