Plauen: Fußgänger von Männer-Duo verfolgt und geschlagen

Plauen - Was für ein Schock für einen Passanten (46) in Plauen ( Vogtland )! Am Freitagabend wurde er von zwei Männern verfolgt und attackiert. Der 46-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann (46) wurde in Plauen verfolgt und attackiert. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der 46-jährige Fußgänger war gegen 22.40 Uhr in der Bahnhofsvorstadt unterwegs. Auf der Bahnhofsstraße bemerkte er, wie zwei Männer ihn verfolgten.

Das Duo blieb dem Passanten über die Reichsstraße bis zur Weststraße auf den Fersen. Dann passierte es: Der 46-Jährige wurde attackiert, trug laut Polizeiangaben eine blutige Nase davon und wurde leicht verletzt.



"Der Geschädigte beschrieb die beiden Tatverdächtigen als junge deutsche Männer, die mit einer weißen und einer schwarzen Winterjacke bekleidet waren", so ein Polizeisprecher.