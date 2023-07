Plötzlich flogen die Hanteln: Halbnackter Mann dreht in Fitnessstudio komplett durch

Mainz - Nachdem er in einem Mainzer Fitnessstudio komplett ausgerastet war, musste ein 28 Jahre alter Mann einige Stunden in einer Zelle verbringen.

Der 28-Jährige hatte im Fitnessstudio mit Hantelscheiben um sich geworfen und wollte sich mit den alarmierten Polizisten prügeln. © 123RF/splitov27

Nun muss der 28-Jährige gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Warum er so ausgeflippt ist, sei laut einem Sprecher der Polizei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Was genau ist passiert? Zeugen hatten sich am Nachmittag des gestrigen Sonntags bei der Polizei gemeldet, weil der Mann in dem Fitnessstudio in der Mainzer Innenstadt mit Hantelscheiben herumgeworfen und dadurch bereits einen Spiegel beschädigt hatte. Außerdem forderte er laut den Zeugen andere Besucher des Studios zum Kampf auf.

Als die Polizisten dann gegen 17 Uhr eintrafen, hatte sich der Mann immer noch nicht beruhigt. Mit nacktem Oberkörper forderte er laut dem Sprecher auch die Polizisten auf, sich mit ihm zu prügeln.