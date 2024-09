Plötzlich gingen alle Lichter aus: Panik auf Kirmes-Riesenrad!

Usingen - Schock in luftiger Höhe! Infolge eines Stromausfalls kam auf dem Laurentius Markt im südhessischen Usingen am Samstagabend ein Riesenrad plötzlich zum Stillstand, als gerade rund 85 Menschen damit fuhren.

Auf dem Laurentius Markt in Usingen (Hochtaunuskreis) mussten am Samstagabend infolge eines Stromausfalls rund 85 Fahrgäste aus einem Riesenrad befreit werden. © Mike Seeboth

Gegen 20.39 Uhr fiel im Hochtaunuskreis großflächig der Strom aus. Besonders betroffen davon war Usingen und damit auch das dort am Wochenende stattfindende Volksfest, so die Information der Polizei.



Plötzlichen fielen in der einbrechenden Dunkelheit auf dem Laurentius Markt alle Lichter aus, die Fahrgeschäfte stoppten.

Auch das Riesenrad mit seinem 26 Gondeln kam zunächst zum Stehen. Einige Fahrgäste waren in diesem Moment am höchsten Punkt des Fahrgeschäfts in 38 Metern Höhe gefangen.

Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber der Bild berichtet, seien einige der Personen in Panik geraten.

"Wir haben möglichst schnell dafür gesorgt, dass alle Passagiere geborgen werden konnten", erklärt zudem Robert Gormanns (43), Chef des Riesenrad-Familienbetriebs.

Personen, die sich in den unteren vier Gondeln aufhielten, konnten schnell aussteigen. Doch dann kam es zu einem furchteinflößenden Moment!