Plötzlicher Angriff: Entlaufene Kuh stürmt auf Rollerfahrer zu

Schöllnach - Eine entlaufene Kuh hat am Montagmorgen einen Rollerfahrer in Niederbayern angegriffen. Das Tier versuchte, den Mann mit ihren Hörnern zu rammen.

Die Kuh wurde zurück in den Stall gebracht. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Der 74-Jährige habe die Feuerwehr beim Einfangen des Tieres am Montag in Schöllnach (Landkreis Deggendorf) unterstützen wollen, wie die Polizei sagte.

Dabei lief die Kuh mit den Hörnern gegen den Roller des Mannes. Schließlich konnten die Einsatzkräfte das Tier einfangen und der Besitzer brachte es zurück in den Stall.

Der Senior wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 500 Euro.