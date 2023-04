Polizei-Aktion im Odenwald: Beamte entdecken zahlreiche Waffen

Das Ziel der Aktion war die Wohnung eines 51 Jahre alten Mannes in dem Odenwald-Ort Gersprenz, einem Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim.

Die Kriminalpolizei schlug bereits am zurückliegenden Montag zu, wie am heutigen Mittwoch mitgeteilt wurde.

Die Beamten trafen den Mann vor der Durchsuchung in einem Auto ohne Versicherungsschutz an, wie weiter mitgeteilt wurde. Zudem entdeckten die Polizisten in dem Haus einen manipulierten Stromzähler.

Zu einem bereits bestehenden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz kämen daher noch weitere Verfahren gegen den 51-Jährigen hinzu.

Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.