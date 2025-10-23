Polizei am Hauptbahnhof verdutzt: Wem gehört das "Seepferdchen"?

Magdeburg - Am Mittwoch hat ein Senior einen kuriosen Fund am Hauptbahnhof Magdeburg gemacht.

Die gefundene Skulptur hat die Form eines Seepferdchens. (Symbolfoto) © Sergui Iacob/Pexels

Der 72-Jährige suchte die Beamten im Bahnhof gegen 9.40 Uhr auf.

Eine Entdeckung auf dem Parkplatz in der Maybachstraße hatte ihn stutzig gemacht, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mitteilte.

Dort hatte er nämlich eine 45 Zentimeter große Skulptur in Form eines Seepferdchens gefunden.

Vom Besitzer fehlte jedoch jede Spur.

Die Beamten stellten das etwa acht Kilogramm schwere und vermutlich aus Messing bestehende Meerestier sicher.